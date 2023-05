Taylor Swift en duo avec une rappeuse moquée par son mec

D’après TMZ, le leader de The 1975 avait eu des propos «désobligeants», en février 2023 dans «The Adam Friedland Show», envers la rappeuse new-yorkaise. Il avait notamment tenté de deviner ses origines en mimant des accents chinois et hawaïens alors même que le père d’Ice Spice est afro-américain et que sa mère est dominicaine. Il l’avait qualifiée de «Spice Girl inuite» et de «fille chinoise potelée». Matt Healy s’était ensuite excusé et l’émission avait été retirée du web. En tout cas, ainsi que le note le site américain, on ignore si cette collaboration entre Taylor Swift et Ice Spice est une manière pour la star d’excuser le comportement de son mec. Il semblerait toutefois que ce ne soit pas le cas.