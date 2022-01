EDM : Duo insolite entre Steve Aoki et Shaquille O’Neal

Le DJ américain et l’ex-basketteur ont uni leurs forces sur le morceau «Welcome to the Playhouse». À vous de le découvrir.

Les deux hommes sont des potes qui se connaissent depuis un bail. Vendredi 7 janvier 2021, Steve Aoki, toujours parmi les meilleurs DJ du monde, et Shaquille O’Neal ont sorti le morceau «Welcome to the Playhouse» qu’ils ont réalisé ensemble. L’ex-basketteur star est crédité du nom de DJ Diesel, un alias sous lequel il s’était produit à TomorrowWorld en 2015 et à Tomorrowland en 2019. Fait notable, O’Neal, 49 ans, n’a pas fait que produire le titre, on l’entend également chanter.

D’ailleurs, dans une courte vidéo postée par Aoki, 44 ans, on le voit courir pour aller féliciter le colosse de 2m16 lors d’une session en studio: «Mec, ce que tu viens de faire, c’est de la bombe. Mec, la répétition que t’as faite à la fin, c’est la perfection».