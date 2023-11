Duo surprise entre la DJ Peggy Gou et le rocker Lenny Kravitz

Sur le papier, Peggy Gou et Lenny Kravitz n’ont pas grand-chose en commun. La première est une Sud-Coréenne de 32 ans qui est une des DJ les plus en vue de la scène tech-house actuelle . Le second est un Américain de 59 ans faisant partie des rockers qui ont marqué toute une génération. Pourtant, ces deux artistes viennent de sortir un single en commun, «I Believe In Love Again».

Le pot aux roses a été découvert quand Peggy Gou, qui a connu un année faste grâce au titre «(It goes like) Nanana», a partagé une courte vidéo d’elle et de Lenny Kravitz dans une voiture. On y entend brièvement le refrain du morceau. «Enfin, le secret est révélé! Mon nouveau single avec la personne la plus cool du monde, Lenny Kravitz, arrive dans deux jours, le 8 novembre. Je suis honorée et j’espère que vous allez l’aimer autant que nous», a écrit la DJ sur Instagram. Le rocker aux près de 40 millions d’albums vendus s’est contenté de partager le post de Peggy Gou.