Formation en ligne: Duolingo lorgne l’enseignement de la musique

Si la déclinaison musicale de Duolingo devait bel et bien se concrétiser, elle viendrait s’ajouter à la liste croissante d’applications d’apprentissage de l’entreprise, qui comprend l’application ABC, qui apprend aux enfants à lire et à écrire. l’application de test d’anglais pour la certification linguistique et une application de mathématiques pour aider les jeunes utilisateurs à apprendre les bases des mathématiques. Duolingo revendique plus de 500 millions d’utilisateurs qui sont toujours davantage enclins à passer aux versions payantes de ses apps.