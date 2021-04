«J’espère que cela continue ainsi»: la belle histoire du Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) se poursuit sous les projecteurs du circuit de Losail, près de Doha (Qatar). Auteur du onzième temps des essais qualificatifs en Moto3, Dupasquier s’élancera du neuvième rang de la grille de départ, dimanche à 16 heures, profitant des pénalités – sept pilotes au total, dont deux placés devant Jason lors des qualifications – infligées par la Direction de course.

Dixième du GP du Qatar dimanche dernier, le Fribourgeois a les moyens de gravir un nouvel échelon en course, tant son calme et sa régularité s’expriment parfaitement en ce début de saison.

La sensation Martin en MotoGP

En Moto2, en revanche, les choses sont toujours très difficiles pour Thomas Lüthi (Kalex), qualifié avec le 21e temps: «Thomas a totalement perdu confiance l’an dernier, il doit se reconstruire petit à petit», explique son nouveau patron, Edu Perales. Comme il y a une semaine, c’est le Britannique Sam Lowes (Kalex) qui a signé le meilleur temps de la catégorie, devant l’Australien Remy Gardner et l’Italien Marco Bezzecchi. Départ de la course, dimanche, à 17h20.