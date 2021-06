Trading en ligne - Dupés, des dizaines de Suisses ont perdu des millions

Des préjudices à hauteur de 1,8 million de francs pour 19 plaintes au total: c’est le triste bilan après les six premiers mois de 2021 dans le canton de Fribourg. Comme l’a indiqué sa police cantonale mardi, les cas de personnes bernées par des «traders douteux» sont en augmentation. Il y a déjà eu plus de plaintes cette année que sur toute l’année 2020, où 18 cas avaient été répertoriés.

Tout est vérifiable

L’augmentation des cas pourrait aussi, paradoxalement, être consécutive à une meilleure prévention. «Il est bien possible que cela soit aussi lié au fait que les gens se reconnaissent dans les campagnes de prévention très actives ces derniers temps et nous annoncent les cas», note Florence Frei, porte-parole de la police vaudoise.

La police rappelle que la plupart des pays, dont la Suisse via la FINMA, tient des listes noires d’organisations des «entreprises qui sont susceptibles d'exercer sans autorisation une activité soumise à autorisation et assujettie à sa surveillance». En cas de doute, il est toujours possible de s’adresser à sa banque au préalable.

À la fin, la perte

Le phénomène prend de l’ampleur, notamment via les réseaux sociaux, avec des entreprises au look très pro qui parviennent à tromper les personnes. Pourtant, ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui sont les plus vulnérables, comme ceux qui sont ciblés par ces sociétés qui les intègrent dans des systèmes d’investissements de type pyramidal.