Athlétisme: Duplantis dans l’histoire et des perfs suisses à Stockholm

Le recordman du monde (6,20 m en mars à Belgrade en salle), âgé de 22 ans, a fait mieux que ses 6,15 m réussis en septembre 2020 à Rome, à seulement deux semaines des Mondiaux de Eugene (15-24 juillet). Avant Duplantis, c’est l’Ukrainien Sergey Bubka qui avait sauté le plus haut en plein air (6,14 m en 1994).

Kambundji et le relais se montrent

Le sprint suisse était attendu, jeudi soir en Suède. Et c’est sur le 200m dames, que l’on attendait des étoiles avec Mujinga Kambundji et Ajla del Ponte. La Bernoise a terminé deuxième en 22’’37, soit trois millièmes de secondes derrière la Britannique Dina Asher-Smith créditée du même temps. La Tessinoise, elle, a pris une sixième place encourageante en 23’’41.

Dans le relais 4 x 100m, les Suissesses se sont imposées en réalisant la meilleure performance mondiale de l’année et le record du meeting en 42’’13, à huit centièmes seulement du record de Suisse réalisé l’an dernier aux JO de Tokyo (42’’05). Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora et Ajla del Ponte ont largement devancé la Finlande (43’’90) et l’Irlande (44’’25).