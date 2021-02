Saut à la perche : Duplantis encore à plus de 6 mètres

Le recordman du monde Armand Duplantis s’est envolé à 6,03 m samedi soir, réalisant la meilleure performance mondiale de l’année lors du meeting de Rouen.

«Il fallait gérer la récup’ de la semaine dernière et le rythme des compétitions avec des grosses barres, a réagi Lavillenie, à chaud dans la salle. Cela aurait été beau de refaire 6 m aujourd’hui. Mais on n’est que tout début février, il y a encore du temps pour continuer à monter.» L’Américain Sam Kendricks, double champion du monde 2017 et 2019, a connu une soirée plus laborieuse et a dû se contenter de la 4e place (5,83 m), derrière son compatriote Chris Nielsen (5,93 m).