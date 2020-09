France : Dupond-Moretti: «La France, ce n’est pas un coupe-gorge»

Le 20 août, une adolescente de 15 ans a été violée et tuée par un pédocriminel multiréciviste, qui a avoué le meurtre samedi. Le ministre français de la Justice a promis des «sanctions» en cas de dysfonctionnement de la justice.

Eric Dupond-Moretti a promis mardi des «sanctions» en cas de dysfonctionnement de la justice après le meurtre et le viol d’une adolescente par un multirécidiviste à Nantes, et dénoncé la «surenchère populiste» sur ce drame en récusant tout «ensauvagement» de la société.

«Après un drame comme celui-là, on doit se taire. Et on n’est pas obligé de faire dans la surenchère populiste», a ajouté le ministre, réagissant aux critiques virulentes formulées par l’extrême droite et la droite ce week-end.