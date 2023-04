Cyclisme: Dur de briller pour Hirschi, un des lieutenants du glouton Pogacar

Tadej Pogacar est en train de frustrer une bonne partie du peloton en gagnant presque tout. AFP

Ces courses sont faites pour lui et c'est même sur ces pentes qu'il s'était révélé il y a trois ans. Marc Hirschi sera au départ ce mercredi de la Flèche Wallonne et dimanche de Liège-Bastogne-Liège avec des ambitions, mais ses 1re et 2e places de 2020 sont impossibles à rééditer et pour cause: il a dans son équipe l'extraterrestre Tadej Pogacar, bien décidé à tout gagner. Le Slovène a déjà remporté le Tour d'Andalousie, Paris-Nice, le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race cette année. Il visera aussi un 3e Tour de France en juillet. Mais ça ne lui suffit pas.

«Gagner l'Amstel, c'était une belle façon de débuter la campagne des Ardennaises. On peut d'ores et déjà dire que j'ai réussi ma semaine, a souri le carnassier que certains comparent au «Cannibale» Eddy Merckx. La Flèche et Liège sont deux autres cibles importantes pour moi et des courses difficiles. Ils seront nombreux au départ à vouloir les gagner et on devra être au meilleur pour y arriver.» Le coureur de l'UAE Team Emirates veut tout et quand il dit «on», il pense forcément à lui. Et tant pis pour les ambitions de ses équipiers.