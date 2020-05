Fribourg

Dur de récolter des signatures, en temps de Covid

La Grève du climat et les Grands-parents pour le climat, du canton de Fribourg, ont déposé lundi matin auprès du secrétariat du Grand Conseil une motion populaire, signée par plus de 700 personnes. Ils demandent 500 millions de francs pour des mesures favorables à l’environnement.

Ne dit-on pas que, quand on veut, on peut? Eh bien, les jeunes de la Grève du climat et les moins jeunes des Grands-parents pour le climat, en voulaient… Car pour déposer lundi une motion populaire, demandant «500 millions de francs pour des mesures favorables au climat et à l’environnement dans le canton de Fribourg», ils avaient besoin de 300 signatures. Au final, ils en ont récolté 781, selon le décompte effectué par le Secrétariat du Grand Conseil.