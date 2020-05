Dur dur d’être la sœur de Miley

Rédiger un nouveau commentaire

Olga 18.05.2020 à 21:31

Eh bien moi je la comprends. Avoir un plus grand devant soit à qui tout réussi et être toujours perçu comme le vilain petit canard derrière malgré toute la peine qu’on se donne, je connais bien. On a rien raté, ni sa vie, ni son job, ni ses amitiés, on est même plus indépendante, mais le premier enfant restera à jamais le prodige, quoi qu’on fasse. Ses parolea raisonnent en moi. On va l’écouter ta chanson miss, et tu verras, tu battra ta sœur en nombre de streaming! ;-)