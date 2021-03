Une troisième défaite de suite pour Roman Josi et les Nashville Predators.

Discrétion helvétique

Au Rogers Place, le joueur de centre seelandais Gaëtan Haas a remporté la bataille de l’Alberta avec Edmonton contre Calgary (3-2). Il a été aligné durant 9’34 (différentiel neutre) par l’entraîneur Dave Tippett et a été témoin d’un combat entre Milan Lucic et son coéquipier Darnell Nurse.

Carton des Habs

Au Centre Bell, le Canadien de Montréal a obtenu sa première victoire probante (celle contre Ottawa le 2 mars ne l’était pas vraiment) sous le commandement de son nouvel entraîneur en chef Dominique Ducharme. Le Tricolore s’est imposé 7-1 devant Winnipeg au terme d’une rencontre où treize individualités ont griffé la feuille des pointeurs et où les défenseurs Jeff Petry et Joel Edmundson ont rendu une carte de +4.

A la 35e minute, le joueur de centre Phillip Danault a symbolisé l’esprit et le collectif du club de la métropole québécoise en distillant une passe sublime à l’ailier droit Brendan Gallagher, auteur d’un doublé.

Le bijou de Barzal

Seizième choix overall du repêchage de 2015, Mathew Barzal (23 ans) s'est porté candidat au « but de l’année » lors du match contre Buffalo au Nassau Coliseum (5-2). A la 24e minute, le joueur de centre canadien des New York Islanders a signé le 1-1 au terme d’une séquence époustouflante.