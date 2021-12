Basketball - Dur retour aux affaires pour Capela avec les Hawks

Les parties de Noël sur le parquet du Madison Square Garden sont presque autant une institution que la dinde, le sapin et les boules aux Etats-Unis. Cette année, les Knicks accueillaient pour la 54e fois de leur histoire une rencontre le 25 décembre! Une fois n'est pas coutume, ça leur a réussi, puisque les New Yorkais ont facilement vaincu les Hawks d'Atlanta.

New York a fait la différence grâce à Julius Randle (25 points et 12 rebonds), mais surtout par l'intermédiaire de l'ancien banni Kemba Walker, auteur d'un triple-double exceptionnel. Le natif du Bronx a enfilé 10 points, attrapé 10 rebonds et distillé 12 passes décisives. La veille, il avait compilé la bagatelle de 44 points, 9 rebonds et 8 passes...