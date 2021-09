Hôtellerie suisse : Durabilité et innovation pour sortir de la crise

Shampoings durs, pantoufles en lin ou robots-concierge... Au salon de l’hôtellerie de Zurich, les produits écologiques et technologiques ont la cote à l'heure de se projeter dans l'après-pandémie.

Durabilité et innovation

Deux grands thèmes se dégagent selon Claude Meier: d’abord la durabilité sur laquelle les hôteliers ont «un avantage» grâce à l’image de la Suisse, connue pour ses verts pâturages de montagnes et ses lacs cristallins; et les technologies numériques qui doivent aider le secteur à accompagner les changements dans les habitudes des voyageurs.

Séminaires mixtes

«Pour moi, les grandes tendances sont à la digitalisation et à l’hybridation», a souligné Maud Bailly, la directrice des activités du groupe hôtelier Accor pour l’Europe du Sud, venue au congrès pour présenter les enseignements de la crise. «On le voit notamment dans le voyage d’affaires», a-t-elle illustré, évoquant les solutions technologiques mises en place pour organiser des séminaires «à la fois en présentiel et à distance», avec une partie des participants séjournant dans l’hôtel et une autre rejoignant le séminaire en ligne. «Cette hybridation va être la grande tendance du séminaire d’affaires de demain.»

Bien-être

Shampoings solides

Entre les conférences et débats sur l’avenir de la branche, les hôteliers pouvaient venir découvrir sur les stands une vaste palette de produits pour l’hôtellerie, allant des traditionnels petits pots de confiture et micro-flacons de shampoing, aux lits et matelas entièrement déhoussables et lavables pour une propreté irréprochable. Le grossiste suisse Weita présentait notamment une gamme de produits durables, dont des shampoings durs, très en vogue chez les consommateurs voulant limiter l’usage des plastiques, présentés sous forme de petites pastilles dans des étuis de la taille d’une savonnette.