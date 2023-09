Comparaison de différents emballages du super-marché

Bouteille en verre, boîte de conserve, carton ou plastique: difficile parfois de s’y retrouver et de faire un choix respectueux de l’environnement. Voici une sélection d’emballages pour vous aider à y voir plus clair.

Bouteilles en verre

Les bouteilles en verre sont une bonne option pour le climat parce qu’elles sont réutilisables. Elles génèrent la moitié des émissions de CO₂ produites par les emballages jetables en plastique. Un bémol: le verre étant lourd, il génère tout de même des émissions de gaz à effet de serre lors du transport. Plus la distance entre le lieu d’embouteillage et le lieu de vente est grande, plus le bilan écologique est mauvais.

Emballages des plats à l’emporter

Ce n'est pas seulement depuis la pandémie de Covid-19 que l'on trouve de nombreux emballages en carton dans nos poubelles, la popularité croissante des services de livraison y est également pour quelque chose.

Les emballages des plats à l’emporter et livrés sont souvent en papier. Sachant qu’il est composé de matières premières renouvelables et qu’il est plus souvent recyclé que le plastique, c’est un bon choix pour les aliments. Néanmoins, chaque tonne de papier et de carton émet environ 676 kilos de CO₂, ce qui n’est pas négligeable. L’idéal serait, par conséquent, d’opter pour ses propres récipients ou la vaisselle réutilisable.

Briques de lait et de jus de fruits

Achetez-vous du lait en bouteille de verre, de plastique ou en brique?

Les briques sont légères et composées de matières premières renouvelables. Elles peuvent donc aisément être recyclées et sont donc souvent perçues comme une option d’emballage respectueuse de l’environnement. Malheureusement, les cartons contiennent de plus en plus de plastique, notamment en raison des becs verseurs.



Canettes en aluminium

La canette en aluminium est l'une des plus mauvaises options d'emballage.

La production de fer-blanc et d’aluminium consomme beaucoup d’énergie. Les canettes ne peuvent être utilisées qu’une seule fois, leur fabrication et leur recyclage génèrent beaucoup de CO₂. C’est pourquoi elle occupe la dernière place du classement environnemental, juste derrière la bouteille en verre jetable.



Emballages plastiques

La plupart des aliments sont encore vendus dans des emballages en plastique.

De nombreux emballages plastiques sont constitués d’un seul matériau, la polyoléfine, ce qui les rend très légers. C’est un bon point pour les transports longue distance. Par ailleurs, de nombreux efforts ont été réalisés récemment pour trouver des systèmes de recyclage. Néanmoins, la production engendre une dépense énergétique considérable. Enfin, les matières premières disponibles ne sont pas infinies.

L’idéal serait de renoncer aux emballages. De plus en plus de magasins en vrac ont éclos ces dernières années en Suisse.

De plus en plus de personnes renoncent aux sacs en plastique lors de l'achat de fruits et légumes.

En conclusion