Schwytz: Un facteur piquait l’argent envoyé par courrier

Il s’avère que, entre 2021 et 2023, un facteur travaillant dans la région de Küssnacht ouvrait des courriers susceptibles de contenir de l’argent et les subtilisait, rapporte le «Freier Schweizer». Les personnes lésées, dont on ne connaît pas le nombre, ont été informées par La Poste que diverses lettres avaient été retrouvées au domicile du facteur. Une plainte pénale a été déposée. L’homme est accusé de vols multiples et de violations répétées du secret postal. Le porte-parole de la Poste, Stefan Dauner, a précisé que, «grâce à la bonne collaboration avec la police, nous avons pu confondre cette personne début mai 2023». Le facteur a été licencié avec effet immédiat. Le Parquet s’occupe désormais du volet pénal.