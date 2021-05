Basketball : Durant, Harden et Irving offrent la victoire à Brooklyn

Grâce aux 82 points de leur trio, les Nets ont remporté l’acte I du premier tour des play-off de NBA contre Boston (104-93).

Kevin Durant et les Nets ont remporté la première bataille contre Jayson Tatum et les Celtics.

Milwaukee et Dallas, éliminés la saison passée par Miami et les Clippers, se sont vengés samedi en remportant le premier match de leurs retrouvailles au 1er tour des play-off NBA, également débutés par une victoire pour Brooklyn et Portland, contre Boston et Denver.