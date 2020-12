Basketball : Durant monte en puissance, Williamson en impose

Kevin Durant, auteur de 25 points en 27 minutes, a mené Brooklyn à la victoire sur le parquet de Boston (113-89) en match amical de présaison, Zion Williamson ayant lui aussi brillé avec la Nouvelle-Orléans contre Milwaukee avec 31 points inscrits.

Absent des parquets pendant plus d’un an après une rupture d’un tendon d’Achille, Durant montre qu’il est sur la bonne voie pour espérer recouvrer son meilleur niveau. Face aux Celtics, il a été très efficace avec un 9/16 aux tirs sans donner l’impression de forcer, ajoutant 6 rebonds, 3 contres, 2 passes et 1 interception à sa ligne de stats.