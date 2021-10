Valais – Durant quatre ans, une adolescente a été rouée de coups par son frère

C’est l’histoire d’un frère aîné (20 ans aujourd’hui), installé et intégré professionnellement en Valais et dont l’emprise sur sa famille est d’un autre temps.

Entre 2017 et 2020, cet Irakien s’en est régulièrement pris physiquement à sa sœur, lui tirant les cheveux et les oreilles et lui assénant de nombreuses gifles ou encore des coups de pied sur l’ensemble du corps, excepté la tête, lorsqu’elle refusait de lui obéir, alors qu’il voulait lui dicter la conduite qu’elle devait adopter.