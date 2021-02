On ne sait jamais trop dans quel sens ça va partir mais, en ce moment, voir une équipe romande s’en aller batailler au Brügglifeld représente l’assurance d’un rendez-vous spectaculaire. Ou, au moins, d’un chapitre complètement fou. Il y a deux semaines, le FC Sion se faisait éliminer de la Coupe de Suisse au bout du suspense et des prolongations. Une année et demie plus tôt, Xamax remontait un déficit de quatre buts en barrages pour se sauver en Super League.