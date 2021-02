Décès de Screech : «Dustin, tu vas nous manquer, mon pote»

Les stars de «Sauvés par le gong» ont rendu hommage à Dustin Diamond, décédé lundi d’un cancer, sur les réseaux sociaux.

Mario Lopez a été le premier à honorer sa mémoire sur les réseaux sociaux, partageant une photo de lui et de son ami sur Twitter. «Dustin, tu vas nous manquer, mon pote, a-t-il écrit. La fragilité de cette vie est quelque chose qui ne doit jamais être prise pour acquis. Je continuerai de prier pour ta famille.»

Tiffani-Amber Thiessen a posté sur son compte Instagram : « Je suis profondément attristée par la nouvelle du décès de mon ancienne co-star @realdustindiamond. La vie est extrêmement fragile et c'est quelque chose que nous ne devrions jamais tenir pour acquis. »

Quant à Mark-Paul Gosselaar, qui a joué le personnage principal de la série, Zack Morris, il a publié une déclaration à People, pleurant le «vrai génie comique» de Dustin Diamond. «Je repense à l'époque où on travaillait ensemble, ces étincelles brutes et brillantes que lui seul pouvait produire me manqueront. Une tarte à la figure, mon camarade», a-t-il écrit.