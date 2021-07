Carnet noir : Dusty Hill, bassiste de ZZ Top, est mort

Le musicien s’est éteint dans son sommeil chez lui, au Texas, ont annoncé mercredi soir les deux autres membres du groupe. Il avait 72 ans.

Le groupe texan ZZ Top, fondé en 1969, était connu dans monde entier pour ses longues barbes, ses chapeaux, ses guitares électriques, et surtout pour des titres qui ont marqué l’histoire du rock comme «Gimme All Your Lovin», «Sharp Dressed Man» et «Legs». Les fans de «Retour vers le futur» se souviennent aussi de leur apparition dans le troisième volet de la trilogie de Robert Zemeckis, en 1990.