Philippines : Duterte annonce sa candidature à la vice-présidence

Mardi soir, le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé vouloir poursuivre sa lutte contre la drogue et vouloir rempiler pour un mandat de vice-président.

Le président philippin Rodrigo Duterte s’est déclaré mardi soir candidat à la vice-présidence du pays pour continuer sa «croisade» contre la drogue et les rebelles, une décision dénoncée par l’opposition qui y voit un «écran de fumée» et une parade contre d’éventuelles poursuites judiciaires.

Rodrigo Duterte, élu à la tête de l’archipel en 2016, avait laissé entendre qu’il pourrait briguer un second mandat, même si la Constitution l’interdit. «Je vais briguer la vice-présidence», a annoncé Rodrigo Duterte dans une allocution préenregistrée, confirmant le communiqué diffusé plus tôt par son parti le PDP-Laban.

Campagne sanglante

Dans la course à la présidentielle de mai prochain, le PDP-Laban devrait soutenir le sénateur Christopher Lawrence «Bong» Go, proche de longue date du sortant.

Large coalition d’opposition

«Ce n’était pas un moment agréable»

Dans une partie de la déclaration coupée avant sa diffusion, Rodrigo Duterte précisait que Bong Go et lui se retireraient de la course si sa fille se présentait, explique à l’AFP Harry Roque, porte-parole de la présidence. Sara Duterte-Carpio a confirmé sur Facebook avoir été mise au courant, il y a peu, de la candidature de son père, qui lui aurait demandé de soutenir le projet ou d’accepter Bong Go comme vice-président.