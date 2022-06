Philippines : Duterte sera-t-il jugé pour les meurtres de la guerre antidrogue? Peu probable

Alors que sa guerre contre la drogue a fait des milliers de morts et que son mandat touche à sa fin, des analystes estiment que la probabilité qu’il soit jugé pour ces meurtres est mince.

Mais Rodrigo Duterte, resté très populaire auprès de nombreux Philippins qui soutiennent sa solution «miracle» pour lutter contre la criminalité, continue de peser sur la scène politique. Les résultats de l’élection présidentielle de mai éloignent un peu plus la perspective de poursuites contre lui, estiment des analystes.

Ferdinand Marcos Jr , fils de l’ex-dictateur du même nom, a remporté ce scrutin après avoir scellé une alliance avec la fille de Rodrigo Duterte, Sara, élue vice-présidente. Marcos Jr a soutenu la lutte antidrogue de Rodrigo Duterte et a déclaré que son gouvernement ne coopérerait pas avec la CPI. «L’élection a déterminé qu’il n’y aura pas, dans les six prochaines années, d’enquête sérieuse sur le rôle de Rodrigo Duterte dans la guerre contre la drogue», estime Greg Wyatt, directeur de la veille économique chez PSA Philippines Consultancy.

Rodrigo Duterte avait appelé les policiers à tirer sur les personnes suspectées de trafic de stupéfiants en cas de légitime défense. Il assure que sa politique répressive a sauvé des familles et empêché l’archipel de devenir un «État narco-politique».

Dernier espoir: la CPI

Depuis juillet 2016, au moins 6181 personnes ont été tuées lors de plus de 200’000 opérations antidrogue, selon les données officielles philippines. Les procureurs de la CPI estiment que leur nombre se situe entre 12’000 et 30’000. À ce jour, seuls trois policiers ont été condamnés pour avoir tué un suspect soupçonné de trafic de drogue.

Sous la pression du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et de la CPI, le gouvernement a examiné environ 300 interventions antidrogue ayant conduit à des décès. Le ministre de la Justice Menardo Guevarra a déclaré à l’AFP en octobre que la légitime défense invoquée par les forces de l’ordre avait été mise en doute dans 52 cas. À ce jour, des poursuites ont été engagées dans cinq affaires.

Les avocats des familles de victimes entendent engager une action en justice contre Rodrigo Duterte après le 30 juin même s’ils reconnaissent qu’elle a peu de chances d’aboutir. «Cela vaut quand même la peine d’essayer», a déclaré Edre Olalia, président de la National Union of Peoples’ Lawyers, une association d’avocats des droits humains aux Philippines.

«Lutter pour la vérité»

Le procureur de la CPI Karim Khan a demandé vendredi la réouverture de l’enquête «le plus vite possible», estimant «injustifié» le report demandé par Manille. Rodrigo Duterte a refusé de coopérer avec le tribunal basé à La Haye. Même si la CPI parvient à réunir suffisamment de preuves, il ne pourra être jugé par contumace. «La CPI, je sais que vous écoutez, arrêtez de jouer la comédie en disant que vous allez m’inculper», a lancé la semaine dernière Rodrigo Duterte.

Une autre option judiciaire est une «commission vérité non officielle», estime Ruben Carranza, expert au Centre international pour la justice transitionnelle, à New York. Selon Ruben Carranza, qui a déjà participé à la campagne visant à récupérer l’argent et les biens volés par la famille Marcos, cela permettrait aux proches des victimes de raconter ce qu’ils ont vécu. «Dans un pays comme les Philippines, je pense qu’il est important de lutter pour la vérité chaque fois que c’est possible».