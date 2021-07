Cinéma - Dwayne Johnson retombe en enfance à Disneyworld

L’acteur américano-canadien Dwayne Johnson, 49 ans, est à l’affiche du film «Jungle Cruise». Getty Images via AFP

Avec une fortune estimée à plus de 400 millions de dollars, il est un des acteurs les mieux payés de Hollywood mais aussi l’un des plus suivis sur les réseaux sociaux, avec plus de 300 millions de followers sur la planète. Dwayne Johnson est la star de «Jungle Cruise», sur nos écrans dès le 28 juillet.

Connaissiez-vous l’attraction Jungle Cruise de Disneyland avant ce film?

Et comment! Je retombe en enfance chaque fois que j’entre dans un parc Disney. D’autant plus que j’ai dû attendre d’avoir 26 ans pour découvrir la magie Disney pour la première fois de ma vie, c’était à Orlando. Enfant, nous ne prenions jamais de vacances en famille, mais je me suis toujours promis d’aller à Disneyworld quand je pourrais me le payer pour concrétiser mon rêve de gosse. À ma première visite du parc, je suis tombé amoureux de l’attraction Jungle Cruise. C’est pour cela que j’ai adoré cette occasion unique de transformer cela en un grand blockbuster familial.

Comment avez-vous participé à l’adaptation pour en faire un film?

L’idée était de suivre, dans la lignée de «Pirates des Caraïbes», qui est une autre attraction historique des parcs Disney avant d’être devenu une série de films à succès avec Johnny Depp. Avec Emily Blunt, nous formons un duo que tout oppose a priori mais qui devient une équipe face aux épreuves. C’est drôle, plein d’action, comme «À la poursuite du diamant vert», où Michael Douglas et Kathleen Turner jouaient la partition du «Je t’aime, moi non plus». (Rire.)

Est-ce que la complicité avec Emily Blunt a été immédiate?

J’ai vite compris qu’Emily était mégasérieuse sur sa préparation, à commencer par sa préparation physique. Elle a une force de caractère et une puissance de jeu qui dépasse tout ce que j’ai connu. Heureusement que je me lève en pleine nuit pour m’entraîner, à partir de 4 heures du matin. Il faut au moins ça pour suivre Emily toute une journée de tournage! (Dwayne fait un clin d’œil.)

Après les films «Jumanji», vous semblez abonné aux histoires dans la jungle, non?