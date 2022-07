Dwayne Johnson veut être un antihéros

L’acteur américano-canadien Dwayne Johnson, 50 ans, enchaîne les rôles dans les superproductions. imago images/APress

Oubliez les superhéros comme Batman, Thor ou Spiderman, la vraie star de l’été n’est autre que Dwayne Johnson, qui a été très généreux avec sa mère. L’ancien catcheur a attiré les foules ce week-end à San Diego lors de la convention Comic-Con ou il a présenté son prochain film «Black Adam», en salle dès le 19 octobre 2022. L’Américano-Canadien de 50 ans qu’on surnomme The Rock est aussi la voix du film d’animation «Super Pets», au cinéma dès mercredi 27 juillet 2022.



Certains fans ont dormi devant les portes du Comic-Con pour vous voir. Heureux?



Je ne serais rien sans mes fans. J’ai commencé ma transition des combats de catch pour le cinéma il y a 25 ans déjà et je viens aussi souvent que possible à San Diego, car c’est le rassemblement de tous les fans de cinéma d’action et de divertissement. Et ils sont toujours honnêtes avec moi. Si mon film est réussi ou raté, on me le dit tout de suite (rire).



Justement, vous serez bientôt à l’écran dans la peau d’un nouveau superhéros Black Adam, annoncé pour le 19 octobre 2022.



«Black Adam» est plutôt un antihéros et c’est ce qui me plaît en lui. Il n’a rien à voir avec les Batman ou Superman, car Black Adam oscille entre le bien et le mal. Cela fait 10 ans que ce projet traînait dans les tiroirs. Le plus dur a été d’imaginer un film qui remonte aux origines du personnage tout en étant moderne et dans la société d’aujourd’hui. Il était un esclave dans l’Égypte ancienne qui a perdu sa famille et que l’on retrouve des siècles plus tard. Nous avons beaucoup bossé sur le scénario avec le réalisateur espagnol Jaume Collet-Serra que je connais bien puisque nous avions tourné «Jungle Cruise» ensemble. «Black Adam» va porter à l’écran un nouveau groupe de héros incarné par Noah Centineo, Quintessa Swindell et Aldis Hodge qui seront Atom Smasher, Cyclone et Hawkman respectivement.



Qu’est-ce qui vous a donné envie d’incarner Black Adam?



Comme lui, je me suis battu pour faire ma place et pour surmonter des épreuves. Il a de l’endurance et de la force, mais aussi du courage. Je pense que ce blockbuster va ouvrir la porte à une nouvelle génération de super-héros bien différents que tout ce que l’on a vu depuis des années. Black Adam est un personnage avec lequel tous les spectateurs pourront s’identifier.



Vous prêtez aussi votre voix à Krypto, le chien de Superman dans le film d’animation qui sort le 27 juillet 2022. Heureux?



J’ai tout de suite adhéré à cette idée de «Super Pets». On connaît les super-héros de l’univers DC depuis des décennies. C’est génial d’imaginer que chacun d’eux a un animal de compagnie qui a aussi des superpouvoirs. Donc Krypto et ses copains à quatre pattes doivent sauver Metropolis à leur tour.



Avez-vous des chiens dans votre vie?