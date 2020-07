Basketball

Dwight Howard jouera et fera don de son salaire

Le pivot des Los Angeles Lakers a décidé de jouer lors de la reprise du championnat en Floride. Non sans faire un geste pour son oeuvre caritative au passage.

Participera, participera pas? Dwight Howard à finalement tranché. Après avoir un temps mis en cause sa présence lors de la reprise de la NBA en raison de ses engagements militants, le pivot des Lakers a annoncé lundi qu'il serait bien du voyage à Orlando.

«Oui, je vais rejoindre mon équipe à Orlando. Mais à côté de cela, nous ferons de grandes choses», a annoncé le joueur de 34 ans sur le plateau de CNN lundi soir, mêlant ses ambitions de titre et ses engagements contre le racisme et les violences policières.

Don de 700’000 dollars

Le bras droit de LeBron James, finaliste de la NBA en 2009, reversera la totalité de son salaire pour la reprise, environ 700’000 dollars, à sa charité «Breathe Again». «Je suis obligé. J'ai un engagement contractuel envers les Lakers, mes coéquipiers et les fans. Cependant, j'ai aussi un engagement envers ma famille et ma communauté», a ajouté le No 1 de la Draft 2004. La NBA doit reprendre à partir du 30 juillet à Orlando avec 22 équipes, qui disputeront des matchs sans spectateurs.