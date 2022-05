Dylan Robert serait impliqué dans un assassinat

Justice : Dylan Robert serait impliqué dans un double assassinat

Le jeune acteur français est suspecté d’avoir participé à l’élaboration d’un double homicide, en 2021.

Rien ne va plus pour Dylan Robert. Alors qu’il est actuellement incarcéré pour une histoire de vol de colliers en 2021, l’acteur de 21 ans serait maintenant mêlé à un acte criminel bien plus grave. Le 8 avril 2022, il a été mis en examen dans le cadre d’une enquête sur un double assassinat, survenu dans les quartiers difficiles de Marseille, sa ville natale, le 22 août 2021, selon «Le Monde». La justice lui reproche cette fois d’avoir fréquenté une équipe de narcotrafiquants marseillais impliqués dans des recels de véhicules ayant servi à des repérages et accusés de détention d’armes dans le but de commettre l’assassinat en bande organisée de deux jeunes hommes. Un mandat de dépôt correctionnel a donc été délivré à l’endroit de celui qui avait remporté le César du meilleur espoir masculin en 2019 pour son rôle dans le film «Shéhérazade».