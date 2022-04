Tour de Romandie: Dylan Teuns s’impose à Romont, Rohan Dennis en vert

Genève sera de retour sur le Tour de Romandie en 2023

Si le peloton du Tour de Romandie ne fait pas halte à Genève cette semaine, la Cité de Calvin, qui accueillera la dernière étape de la boucle féminine le 9 octobre, sera de retour sur le profil de la course féminine la saison prochaine. C’est ce qu’a laissé entendre Richard Chassot ce mardi à Lausanne. «Genève, qui fait partie des villes les plus fidèles de l’histoire, n’a pas été oublié, au contraire, sourit le patron broyard du TdR. Mais pour différentes raisons, conséquence de la pandémie, nous avions une grosse concurrence par rapport aux candidatures de cette 75e édition. Mais que les amoureux de vélo à Genève se rassurent, dans notre projet 2023 on a déjà prévu une arrivée à Genève!»