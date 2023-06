Université de Berne: Dyslexique, elle demandait plus de temps au concours de vétérinaire

Une candidate lausannoise souffrant de troubles de la lecture et de l’écriture (dyslexie et dysorthographie) a estimé avoir besoin de plus de temps pour lire et écrire des textes. Mais alors que cela aurait été envisageable dans certaines filières de l’université de Berne, ce n’est pas le cas pour l’examen d’entrée au cursus vétérinaire, ceci en raison du numerus clausus. Selon le «Beobachter», l’Université argumente que le numerus clausus est un concours visant à sélectionner les meilleurs talents. Avec un allongement de la durée pour passer l’examen, les résultats ne seraient plus justes.