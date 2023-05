Pollution: E-clopes à usage unique: désastre écologique

Nouveau concept de recyclage avec les commerçants

Un nouveau système de recyclage devrait permettre, dès juillet prochain, de réduire les effets nocifs sur l’environnement des e-cigarettes. La fondation SENS, spécialisée dans l’e-recycling, met ainsi actuellement en place une solution spécialement conçue pour les cigarettes électroniques. Selon Sabrina Bjöörn, directrice, plus de 50% des chaînes de magasins et des importateurs se seraient jusqu’à présent engagés à participer à ce recyclage, et leur nombre croîtrait sans cesse. Tous apporteront une contribution financière à la mise en place et au fonctionnement de l’élimination adéquate.