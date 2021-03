Certains dimanches de votations ont plus d’échos que d’autres. Celui-ci verra se jouer la répartition du pouvoir dans de nombreux cantons romands: les communes vaudoises et fribourgeoises élisent aujourd’hui leurs autorités exécutives et législatives, tandis que le Valais renouvelle son gouvernement et son Parlement cantonal. Genève choisit une septième personne pour compléter son Conseil d’État après la démission de Pierre Maudet, lequel se représente par ailleurs à sa propre succession. Les citoyens du canton se prononcent aussi sur la création d’un fonds d’indemnisation de 15 millions pour les travailleurs précarisés par le Covid. Et ceux de la Ville aussi sur le projet Clé-de-Rive.