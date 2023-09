L’armée se dote de deux camions à propulsion 100% électrique

Les camions seront à l’essai durant deux ans et la nouvelle génération de véhicules électriques sera livrée en automne.

Deux ans: c’est le délai que s’est imposé armasuisse pour tester ses deux nouveaux camions à propulsion 100% électrique. Dans une première phase, qui devrait durer jusqu’à l’automne 2024, l’armée mettra les deux véhicules à l’épreuve dans des situations de terrain extrêmes. De plus, elle évaluera l’efficacité des batteries et du système de propulsion. Les militaires seront également formés aux aspects de sécurité des deux poids lourds électriques. La deuxième phase, elle, s’intéressera aux coûts du cycle de vie et aux conséquences sur les infrastructures.