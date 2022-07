Automobilisme: E-Prix de New York: Mortara et Buemi sauvés des eaux

Quelle course! Et quel verdict! Le premier E-Prix de New York – deuxième course, dimanche – s’est terminé dans des conditions dantesques, avec l’arrivée d’une averse violente qui a provoqué de nombreux accidents, les pilotes étant devenus passagers de leur voiture en aquaplanage. Leader du championnat, le Genevois Edoardo Mortara (Venturi), qui venait de toucher le rail et qui avait perdu son aileron avant, a finalement été classé cinquième, devant Sébastien Buemi (Nissan) qui, lui, n’a pas évité l’entassement général, les trois premiers de la course sortant violemment de la piste. Après présentation du drapeau rouge et diverses discussions, la direction de course a finalement décidé de mettre un terme anticipé à l’épreuve, le classement prenant en compte les positions au tour qui a précédé le massacre.