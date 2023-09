E-sport : Et à la fin, c’est G2 qui gagne 

Hans Sama (derrière, au centre) et ses mates ont dominé la finale.

G2 est bien la meilleure équipe d’Europe actuellement, et ce n’est pas la nouvelle compétition des Season Finals qui a bouleversé la hiérarchie. Forte de ses onze titres en saison régulière, un record, la team de Caps a remporté dimanche ce nouveau tournoi que disputaient les six meilleures équipes de l’année en LEC, le championnat européen de «League of Legends». Elle s’est imposée 3-1 face à Fnatic, sa principale rivale (sept titres).