E-sport : Etudiants romands champions de Suisse sur «Valorant» 

La team romande ­Lemon a remporté, dimanche, la finale suisse du Red Bull Campus Clutch, plus grand tournoi estudiantin du monde sur «Valorant», en battant les Alémaniques de Matterhorn Marksmen 13-6 13-2.

À plus de 2250 m d’altitude

La rencontre s’est déroulée à plus de 2250 mètres d’altitude, dans un décor de montagnes enneigées, à la station Galaaxy de Laax (GR). Composée des Valaisans Noah Gabriel Pessoa et Tiago Sousa, du Genevois Mathias Nieva, du Fribourgeois Arsène Gothuey et du Vaudois Mussa Al Hussein, l’équipe Lemon représentera ainsi la Suisse lors de la grande finale mondiale à Istanbul.