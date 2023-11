E-sport: Faker et T1, seuls contre la Chine

Meilleur gamer de l’histoire, Faker remportera-t-il enfin les Worlds à domicile? Titré à trois reprises dans la plus prestigieuse des compétitions internationales de «League of Legends», mais jamais en Corée du Sud, le joueur de 27 ans et son équipe de toujours, T1, sont les derniers représentants non-Chinois au stade des demi-finales. Signe encourageant pour les très nombreux fans de Faker: T1 n’a jamais perdu en Bo5 face à une équipe de l’Empire du Milieu lors des Worlds. Mais ce n’est pas le cas lors des précédents MSI, où les teams chinoises ont battu T1 quatre fois sur cinq Bo5 lors des play-off.