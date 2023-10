FNCS Global Championship : «Fortnite» a fait vibrer la foule comme en 2019

Venus des quatre coins du monde

Vétérans ou nouveaux ­prodiges, ils étaient au total 145 joueurs issus de 28 pays (mais aucun Suisse) à s’affronter dans l’enceinte de la Royal Arena, après s’être qualifiés via les quatre Majors de 2023. À l’instar de «COD» ou de «Valorant», les participants étaient cette fois répartis entre un ­Upper Bracket et un Lower Bracket. Vendredi, le Canadien Acorn et l’Américain Cold sont arrivés en tête du premier panier, tandis que le Norvégien MrSavage et l’Allemand Vadeal se sont adjugés, samedi, le second. Rescapés du Lower, Cooper et Mero, 16 et 19 ans, ont finalement dominé la grande finale dimanche, avec près de deux fois plus d’éliminations que les Polonais Kami et Setty. Le Serbe TruleX et le Bosnien Chico ont fini 3es.