E-sport : Gamers coréens exemptés d’armée s’ils remportent l’or

Dream team

Les gamers coréens ont de très bonnes chances de dé­crocher l’or, notamment sur «League of Legends», où ils font figure de grands favoris avec la Chine. Leur dream team est emmenée par la star Faker, considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du jeu. Il est accompagné par ses coéquipiers chez T1, Zeus et Keria, et par Kanavi et Ruler (qui évoluent en Chine chez JDG). Pour leur coach, kkOma, ancien entraîneur de T1, «le sens du devoir» serait la seule motivation de ses joueurs. Mais des experts rappellent que le service militaire est «un problème très important» pour la carrière de ces jeunes gamers.