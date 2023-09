E-sport : L’Amérique du Nord au sommet de «Call of Duty: Warzone»

Six manches, 50 équipes internationales, un public londonien chaud bouillant et 600’000 dollars sur la table: samedi, le battle royale «Call of Duty: Warzone» a vécu sa toute première finale globale de championnat du monde, remportée par la team américaine Biffle, dans une ambiance électrique. Après deux éditions régionales distinctes en ligne, en Europe et Amérique du Nord, c’était la première fois que les 150 meilleurs joueurs de la planète étaient réunis en chair et en os pour s’affronter en réseau local lors des World Series.