E-sport : Le rêve de la team romande BDS est à portée de main 

Quatrième équipe européenne de «League of Legends», la team genevoise BDS va disputer, lundi prochain à Séoul, un match de barrage en Bo5 contre la team Golden Guardians (GG), No 4 d’Amérique du Nord. Le vainqueur participera au play-in des Worlds.

Quel est ton état d’esprit? J’ai énormément gagné en maturité. Je sais rester droit dans mes bottes, ce qui n’était pas toujours le cas avant. J’apporte mon calme et mon esprit chill à l’équipe et je sais rester focus.

Quelle sera la clé du match?

Beaucoup va se jouer sur la préparation, car aucune des deux équipes ne sait à quoi s’attendre, même si les équipes nord-américaines ont tendance à jouer de manière plus passive. Mais, en tant que pros, nous devons savoir nous adapter à n’importe quelle meta et à n’importe quels champions. On se prépare à tout, on n’aura pas le temps de niaiser!