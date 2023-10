E-sport: «L’Europe est une des deux régions les plus fortes du monde»

BriD et ses coéquipiers de la team genevoise BDS se préparent à entrer dans la bataille du Major d’Atlanta, qui réunit l’élite de «Rainbow Six Siege».

BriD et la team BDS sont directement qualifiés en play-off à Atlanta. Ubisoft/ericananmalay

Après une excellente saison en Europe League, l’équipe genevoise BDS s’apprête à disputer le Major d’Atlanta (USA) de «Rainbow Six Siege», qui débute mardi. Loïc «BriD» Chongthep, support de la team, en évoque les enjeux.

BriD, quel est l’état d’esprit de BDS avant ce Major d’Atlanta?

Plutôt confiant. Après notre victoire au Gamers8 cet été, on sort d’une 2e place aux play-off du Stage 2 de l’Europe League, et l’équipe se sent à l’aise. On a toutes les cartes en main pour faire les choses bien.

Comparé au Stage 1, où vous aviez raté la qualif pour le ­Major, qu’est-ce qui a changé?

En début d’année, on avait mal commencé, avec une défaite contre G2 Esports. Puis on avait aussi perdu le match du lendemain, car on était encore hantés par notre échec de la veille. Ça nous a coûté cher, donc on a beaucoup travaillé sur le mental et la cohésion d’équipe. Quand on s’est de nouveau heurté à G2 au début de cette saison, cette fois on a su rebondir, et ça a déroulé.

Que penses-tu de la force des équipes européennes?

En ce moment, je pense que l’Europe est une des deux régions les plus fortes du monde sur «R6S», l’autre étant le ­Brésil. Il y a quelque temps, le Vieux-Continent était un peu à la traîne, et je pense qu’il y a eu un réveil d’ego chez les joueurs européens. Selon les avis, c’est peut-être même la meilleure région actuellement.

Est-ce qu’il y a des teams dont vous vous méfiez à Atlanta?

L’équipe qui me vient tout de suite à l’esprit, c’est les Brésiliens de W7m. On a toujours eu cette rivalité avec eux, avec des matches très serrés, très agressifs. Il y a aussi les Russes de Virtus.pro, qu’on connaît très bien. Et il y a G2. On revient sur l’Europe et le Brésil.

En jeu, quels sont tes opérateurs préférés actuellement?