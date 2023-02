carnaval de Bâle : E-trott disponible uniquement pour les gens sobres

Voilà la marche à suivre sur l’app permettant de déverrouiller l’engin: «Après un compte à rebours, des symboles de casque apparaissent sur l’écran de manière dispersée, et rapidement. Ils doivent être touchés du doigt pour qu’ils disparaissent.» Si le test est réussi, le deux-roues est débloqué. Si ce n’est pas le cas, la personne serait orientée vers des «moyens de transport alternatifs et passifs». Depuis près de trois ans déjà, les week-ends, dans différentes villes de Suisse, les trottinettes de l’entreprise suédoise Voi ne peuvent être utilisées qu’après avoir passé le test avec succès.

«En période du carnaval, nous avons déjà pu observer, dans d’autres régions, qu’un tel test permettait d’éviter avec succès les conduites en état d’ivresse», explique Katharina Schlittler, responsable suisse de Voi. De plus, pour éviter que les carnavaliers n’abandonnent n’importe où les trottinettes, la ville a instauré de vastes zones «dans lesquelles la circulation et le stationnement des trottinettes électriques sont rendus impossibles avec un verrou numérique géolocalisé». Ces zones et le test obligatoire seront levés le 2 mars au matin, après le passage du corso final.