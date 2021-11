Prévention routière – E-trottinettes: Berne refuse d’en faire plus pour le moment

On le sait: toujours plus de Suisses optent pour une trottinette électrique. Conséquence: leur essor s’accompagne d’une forte hausse du nombre d’accidents et de blessés. Au point que la police valaisanne a lancé récemment un cri d’alarme et que le conseiller national Jacques Nicolet (UDC/VD) avait fait remonter le problème à Berne. L’élu demandait au Conseil fédéral de lancer un programme d’information et de prévention sur les règles d’utilisation, trop souvent méconnues, de ces véhicules. Il estimait en effet qu’il y avait une véritable méconnaissance de tout le monde sur la place des e-trottinettes dans le trafic.