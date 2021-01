Covid-19 : E484K, la mutation du virus qui inquiète les scientifiques

Cette mutation est présente sur d’autres versions du Covid que le variant britannique. Et c’est «la plus inquiétante de toutes» sur le plan de l’efficacité des vaccins.

Appelée E484K, cette mutation est portée par des variants qui ont émergé en Afrique du Sud et, plus récemment, au Brésil et au Japon, mais pas par le variant anglais, dont l’expansion dans le monde fait les gros titres. Or, cette mutation «est la plus inquiétante de toutes» sur le plan de la réponse immunitaire, estime Ravi Gupta, professeur de microbiologie à l’Université de Cambridge.