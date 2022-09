Jeux vidéo : EA lance un outil contre les tricheurs dans «FIFA 23»

Electronic Arts s’attaque aux tricheurs. Comme Activision Blizzard avec son jeu «Call of Duty» , le célèbre éditeur de jeux vidéo a annoncé le lancement d’un système antitriche. Baptisé EA AntiCheat (EAAC) et développé en interne, il sera dégainé dans la version PC de sa prochaine simulation de foot «FIFA 23». Celle-ci sera lancée le 30 septembre.

Electronic Arts explique qu’EAAC est une solution antitriche et antitamper, à savoir qu’elle empêche toute modification d’exécution du logiciel, au niveau du noyau de l’ordinateur et non de son système d’exploitation. «Les développeurs de logiciels de triche sur PC ont de plus en plus investi le noyau, nous devons donc disposer de protections en mode noyau pour garantir le fair-play et lutter contre les développeurs d’outils de triche sur PC sur un pied d’égalité», fait savoir la célèbre firme américaine dans un communiqué.