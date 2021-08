Battlefield 2042 - EA menace de sévir contre les fuites de vidéos de gameplay

«Battlefield 2042» : EA menace de sévir contre les fuites de vidéo de gameplay

L’éditeur américain tente de contenir les fuites d’images de son futur jeu vidéo en avertissant ses premiers testeurs.

Ils ont beau avoir signé un accord de non-divulgation (NDA), certains testeurs de la version alpha technique de «Battlefield 2042» n’ont pas résisté à tout de même partager sur internet des extraits vidéo du gameplay du futur jeu de tir à la première personne ces derniers jours, au grand dam du studio de développement suédois DICE et d’Electronic Arts (EA). L’éditeur américain tente de faire retirer toutes les vidéos qui se sont retrouvées dans la nature, notamment sur YouTube, Twitch ou encore la plateforme Streamable. La firme a aussi menacé de sanctions les testeurs qui n’ont pas respecté la clause de confidentialité. Celle-ci leur interdit normalement de divulguer des détails et des images du jeu, dont la commercialisation est prévue le 22 octobre .

Les testeurs indélicats risquent même de perdre l’accès au jeu final lors de sa sortie: «Si vous ne respectez pas les règles, vous risquez de perdre l’accès au test technique, aux futurs tests d’EA et, éventuellement, à “Battlefield 2042” lui-même lors de sa sortie», a récemment averti Adam Freeman, community manager principal d’EA Studios Europe. Il informe que plusieurs joueurs ont déjà été bannis du test alpha technique et n’ont donc plus pu jouer ce dernier week-end.