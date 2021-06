«Battlefield 4» : EA réactive des serveurs face à l’afflux de joueurs

En attendant la sortie de «Battlefield 2042», de nombreux fans de la saga sont retournés sur le jeu sorti en 2013, forçant son éditeur à réagir.

La récente annonce du jeu «Battlefield 2042», dont la sortie est prévue le 22 octobre , n’a pas laissé les fans de la saga indifférents. «Nous avons été absolument époustouflés par votre enthousiasme et vos réactions», a écrit le community manager d’Electronic Arts sur le site officiel de l’éditeur. Celui-ci réagissait à la suite d’un comportement inattendu de la part de joueurs: pour patienter, nombre d’entre eux ont en effet retrouvé de l’intérêt pour «Battlefield 4», ancien opus sorti en 2013. Contrairement aux plus récents «Battlefield 1» (2016) ou «Battlefield V» (2018), «Battlefield 4» propose des affrontements dans une époque plus moderne, à l’instar du prochain volet qui se déroulera dans un avenir proche, comme son nom l’indique, en 2042. Le nombre de joueurs a tellement augmenté sur les serveurs de «Battlefield 4», que des soucis sont apparus dans certaines parties du jeu. Electronic Arts a été donc contraint d’augmenter la capacité des serveurs dédiés à ce titre.

«Beaucoup d’entre vous sont revenus dans Battlefield 4 pour avoir déjà un avant-goût du retour à la guerre totale. Nous avons suivi votre expérience et avons remarqué que les temps d’attente dans la région ouest des États-Unis étaient beaucoup plus longs que dans les autres régions. Bonne nouvelle, nous avons augmenté la capacité du serveur pour cette région – vous pouvez vous attendre à moins d’attente et à plus de jeu», a indiqué la firme américaine. «Nous continuerons de surveiller les temps d’attente et apporterons d’autres ajustements si nécessaire», a-t-elle ajouté.