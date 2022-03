Guerre en Ukraine : EA Sports bannit la Russie et les clubs russes du jeu vidéo «FIFA 22»

Par «solidarité» avec le peuple ukrainien, l’éditeur américain a remanié sa célèbre simulation de football.

EA Sports se dit «en ligne avec la FIFA et l’UEFA».

Le géant américain des jeux vidéo Electronic Arts a annoncé mercredi qu’il allait retirer l’équipe nationale russe et tous les clubs russes de l’ultra populaire simulation de football «FIFA 22», et de ses déclinaisons en ligne et sur mobiles.